भारत छोड़ो नोटिस के खिलाफ इमरान खान की याचिका पर 26 अक्टूबर को होगी सुनवाई

बार एंड बेंच के मुताबिक, वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने तर्क दिया कि इमरान को FRRO द्वारा 'भारत छोड़ो' नोटिस सिर्फ इसलिए जारी किया गया, क्योंकि वह एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे थे।

उन्होंने कोर्ट को सूचित किया कि केंद्र सरकार को याचिका की एक प्रति दी जा चुकी है और मामले में 21 अक्टूबर की सुनवाई करने अनुरोध किया।

हालांकि, कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 अक्टूबर को करने का फैसला किया है।