डेली बेली के निर्देशक ने कानूनी लड़ाई के बीच दिया इमरान खान का साथ, कही यह बात

'डेली बेली' फिल्म से अपनी पहचान बनाने वाले इमरान खान को एक निर्वासन नोटिस मिला है। दरअसल, वह 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हुए एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्हें यह नोटिस भेजा गया था।

अधिकारियों का कहना है कि इमरान ने आव्रजन नियमों को तोड़ा है। उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा गया है।

अब, उनके फिल्म निर्देशक अभिनय देव उनके समर्थन में उतर आए हैं।