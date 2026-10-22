डेली बेली के निर्देशक ने कानूनी लड़ाई के बीच दिया इमरान खान का साथ, कही यह बात
मनोरंजन
'डेली बेली' फिल्म से अपनी पहचान बनाने वाले इमरान खान को एक निर्वासन नोटिस मिला है। दरअसल, वह 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हुए एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्हें यह नोटिस भेजा गया था।
अधिकारियों का कहना है कि इमरान ने आव्रजन नियमों को तोड़ा है। उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा गया है।
अब, उनके फिल्म निर्देशक अभिनय देव उनके समर्थन में उतर आए हैं।
इमरान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई गुहार
अभिनय ने बताया कि वह इस पूरी घटना से हैरान हैं। उन्होंने इमरान को एक 'सच्चा' और 'असाधारण' इंसान बताया। अभिनय ने कहा, "मैं उन्हें जानता हूं।"
इस बीच, इमरान ने इस मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने इस नोटिस को 'असंवैधानिक' करार दिया है। इमरान ने अदालत से गुहार लगाई है कि जब तक उनकी याचिका पर सुनवाई चल रही है, तब तक उन्हें देश से बाहर न भेजा जाए।