इमरान खान ने सिनेमा में वापसी की पुष्टि की

इमरान खान ने कर ली तैयारी, 10 साल के बाद इस फिल्म से करेंगे दमदार वापसी

लेखन ज्योति सिंह 01:54 pm Aug 04, 202601:54 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान की सिनेमा में वापसी का इंतजार उनके फैंस लंबे समय से कर रहे हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2015 में आई फिल्म 'कट्‌टी बट्‌टी' में देखा गया था, जिसमें उनके साथ कंगना रनौत थीं। अपने चाहने वालों का इंतजार करते हुए इमरान ने आखिरकार पुष्टि कर दी कि वह लौटने के लिए पूरी से तरह तैयार हैं। उन्होंने बताया कि उनकी रॉम-कॉम फिल्म 'अधूरे हम अधूरे तुम' की शूटिंग पूरी हो चुकी है।