OCI स्टेटस रद्द होने पर भड़के इमरान खान, मुंबई पुलिस से मांगे पक्के सबूत

विवाद 10 अक्टूबर को मुंबई में एक प्रदर्शन से उपजा जिसमें इमरान पहुंचे थे, वहां उन्हें कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया गया था।

14 अक्टूबर को, FRRO ने उनके खिलाफ 'भारत छोड़ो नोटिस' जारी किया, जिसमें US नागरिक को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था। फिर 17 अक्टूबर को OCI स्टेटस रद्द करने के लिए नोटिस जारी हुआ।

बता दें, OCI इमरान को अनिश्चित काल तक भारत में रहने की अनुमति देता है।