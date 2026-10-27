इमरान खान 2 नवंबर तक देश से नहीं जाएंगे

'भारत छोड़ो' नोटिस पर इमरान खान को अंतरिम राहत, 2 नवंबर तक आदेश पर लगी रोक

लेखन ज्योति सिंह 04:02 pm Oct 27, 202604:02 pm

क्या है खबर?

बॉम्बे हाई कोर्ट ने इमरान खान को जारी 'भारत छोड़ो' नोटिस पर 2 नवंबर तक के लिए राेक लगा दी है। कोर्ट ने मंगलवार को अभिनेता की याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद इसे 2 नवंबर तक टाल दिया गया, जब केंद्र ने मामले में और समय मांगा। सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अगली सुनवाई तक इमरान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस तरह विवादित नोटिस अंतरिम तौर पर रोक दिया गया है।