इमरान हाशमी की 'आवरपन 2' के डिस्ट्रीब्यूशन अधिकार के लिए मची होड़
मनोरंजन
इमरान हाशमी और दिशा पाटनी की फिल्म 'आवरपन 2' 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म को लेकर अभी से काफी चर्चा है क्योंकि जी स्टूडियोज, एए फिल्म्स, पेन मरुधर और जियो स्टूडियोज जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस इसके डिस्ट्रीब्यूशन अधिकार हासिल करने के लिए आपस में होड़ कर रहे हैं। प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट इस समय सभी ऑफर्स पर ध्यान दे रहे हैं और बहुत जल्द पता चल जाएगा कि यह बड़ी डील किस स्टूडियो के हाथ लगती है।
कक्कड़ निर्देशक बनकर कर रहे
नितिन कक्कड़ इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं, जिसमें हाशमी एक बार फिर अपने पुराने किरदार शिवम पंडित के रूप में वापसी करेंगे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सनी देओल और प्रीति जिंटा की 'लाहौर 1947' से सीधी टक्कर लेगी। फिल्म की रिलीज तारीख को अप्रैल से अगस्त तक आगे बढ़ा दिया गया था, जिसने दर्शकों के बीच इसका उत्साह और भी बढ़ा दिया है।