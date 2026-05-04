इमरान हाशमी की 'आवरपन 2' के डिस्ट्रीब्यूशन अधिकार के लिए मची होड़ मनोरंजन May 04, 2026

इमरान हाशमी और दिशा पाटनी की फिल्म 'आवरपन 2' 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म को लेकर अभी से काफी चर्चा है क्योंकि जी स्टूडियोज, एए फिल्म्स, पेन मरुधर और जियो स्टूडियोज जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस इसके डिस्ट्रीब्यूशन अधिकार हासिल करने के लिए आपस में होड़ कर रहे हैं। प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट इस समय सभी ऑफर्स पर ध्यान दे रहे हैं और बहुत जल्द पता चल जाएगा कि यह बड़ी डील किस स्टूडियो के हाथ लगती है।