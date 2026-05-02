तमिलनाडु चुनाव नतीजों से पहले इलैयराजा का बड़ा 'इशारा', थलापति विजय के लिए शेयर किया ये गाना
दिग्गज संगीतकार इलैयराजा के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने 1988 की फिल्म 'इधु एंगल नेति' का एक पुराना गाना साझा किया है, जिसमें अभिनेता विजय नजर आ रहे हैं। इस गाने के बोल'राज्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, छोटे भाई' ने उन चर्चाओं को हवा दे दी है कि इलैयराजा परोक्ष रूप से विजय और उनकी पार्टी TVK का समर्थन कर रहे हैं। 4 मई को आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले इलैयराजा का ये पोस्ट विजय के समर्थकों के बीच उत्साह पैदा कर रहा है।
एग्जिट पोल में DMK आगे, पर चर्चा में विजय की TVK
भले ही एग्जिट पोल DMK की सत्ता में वापसी के संकेत दे रहे हैं, लेकिन विजय की पार्टी TVK ने पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के बीच जबरदस्त क्रेज पैदा कर दिया है। इसी बीच, इलैयराजा के पुराने गाने वाले पोस्ट को लोग महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि विजय के लिए एक बड़ा 'सांस्कृतिक समर्थन' मान रहे हैं। तमिलनाडु के गरमाए सियासी माहौल में इस पोस्ट ने एक भावनात्मक मोड़ ला दिया है, जिसे अब विजय की राजनीतिक स्वीकार्यता से जोड़कर देखा जा रहा है।