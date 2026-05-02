तमिलनाडु चुनाव नतीजों से पहले इलैयराजा का बड़ा 'इशारा', थलापति विजय के लिए शेयर किया ये गाना मनोरंजन May 02, 2026

दिग्गज संगीतकार इलैयराजा के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने 1988 की फिल्म 'इधु एंगल नेति' का एक पुराना गाना साझा किया है, जिसमें अभिनेता विजय नजर आ रहे हैं। इस गाने के बोल'राज्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, छोटे भाई' ने उन चर्चाओं को हवा दे दी है कि इलैयराजा परोक्ष रूप से विजय और उनकी पार्टी TVK का समर्थन कर रहे हैं। 4 मई को आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले इलैयराजा का ये पोस्ट विजय के समर्थकों के बीच उत्साह पैदा कर रहा है।