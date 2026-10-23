दलेर मेंहदी की 'बेइज्जती' पर भड़कीं इला अरुण, बोलीं- उन्हें हार्ट अटैक आ जाता तो?

दलेर मेंहदी की 'बेइज्जती' पर भड़कीं इला अरुण, बोलीं- उन्हें हार्ट अटैक आ जाता तो?
क्या है खबर?
दलेर मेंहदी के समर्थन में बॉलीवुड कलाकार लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। अब दिग्गज गायिका इला अरुण ने दलेर के साथ मंच पर हुए कथित बर्ताव को अपमानजनक और निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि कलाकारों के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए और कोई भी चिंता अकेले में उठानी चाहिए। गायक के साथ हुई घटना ने उन्हें हैरान और बहुत दुखी कर दिया है। गायिका ने चिंता भी जताई कि इस स्थिति के गंभीर नतीजे हो सकते थे।
गुस्सा
उनके साथ किया गया बर्ताव बिल्कुल सही नहीं- इला
IANS से इला ने कहा, "हमारी इंडस्ट्री, दर्शक और संगीत जगत बहुत दुखी और गुस्से में है। दलेर साहब हमारे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि एक भाई जैसे हैं। वह एक लेजेंड हैं। हमें ठीक से नहीं पता कि वहां क्या हुआ था, लेकिन उन पर जो आरोप लगे और जिस तरह से उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया और बात की गई, वह सही नहीं था।"
गायिका ने कहा कि आयोजक अकेले में दलेर से बात कर सकते थे।
चिंता
इस स्थिति के गंभीर नतीजे हो सकते थे- इला
उन्होंने कहा, "मंच पर उनके साथ जो हुआ वह बहुत बेइज्ज़ती करने वाला और बहुत निंदनीय था। ऐसे बर्ताव का कोई मतलब नहीं। नेताओं की जो भी चिंताएं या असहमति रही होंगी, उन्हें पर्दे के पीछे अकेले में सुलझाया जा सकता था। अगर उन्हें हार्ट अटैक आ जाता तो क्या होता? वह बहुत अच्छे कलाकार हैं।"
गायिका ने माना कि अगर दलेर बीमार थे, तो उन्हें मंच पर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जो हुआ वह भी सही नहीं था।
स्पष्टता
आपका अपमान हमारा अपमान- इला
इला ने कहा, "मैं दलेर जी से कहना चाहूंगी कि इसे दिल पर मत लीजिए। आपका दिल बहुत बड़ा है। आपकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती है। हम आपके साथ खड़े रहेंगे।"
यह विवाद उत्तराखंड के टिहरी में आयोजित कुंजापुरी मेले से शुरू हुआ, जहां दलेर प्रस्तुति दे रहे थे। इस दौरान मंत्री सुबोध उनियाल ने मंच पर पहुंचकर उन्हें फटकारा था।
गायक पर आरोप लगे कि वह शराब पीकर परफॉर्म कर रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए घटना का वीडियो
A video from the Kunjapuri Mela in Narendranagar, Tehri Garhwal, is drawing attention, showing Cabinet Minister and local MLA Subodh Uniyal objecting on stage during a performance by Punjabi singer Daler Mehndi.— Kumaon Jagran (@KumaonJagran) October 19, 2026
In the video, Uniyal can be heard telling him, “Bol toh jaa nahi… pic.twitter.com/tueETl2mde