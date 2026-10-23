दलेर मेंहदी के समर्थन में आईं इला अरुण

दलेर मेंहदी की 'बेइज्जती' पर भड़कीं इला अरुण, बोलीं- उन्हें हार्ट अटैक आ जाता तो?

लेखन ज्योति सिंह 10:47 am Oct 23, 202610:47 am

क्या है खबर?

दलेर मेंहदी के समर्थन में बॉलीवुड कलाकार लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। अब दिग्गज गायिका इला अरुण ने दलेर के साथ मंच पर हुए कथित बर्ताव को अपमानजनक और निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि कलाकारों के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए और कोई भी चिंता अकेले में उठानी चाहिए। गायक के साथ हुई घटना ने उन्हें हैरान और बहुत दुखी कर दिया है। गायिका ने चिंता भी जताई कि इस स्थिति के गंभीर नतीजे हो सकते थे।