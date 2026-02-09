'इक्कीस' की OTT पर आया अपडेट

अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' OTT पर कब और कहां देगी दस्तक? आ गई ये जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 11:36 am Feb 09, 202611:36 am

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स की फिल्म 'द आर्चीज' से बॉलीवुड की पारी शुरू करने वाले अगस्त्य नंदा 2026 में अपनी दूसरी फिल्म 'इक्कीस' लेकर आए जिसने दर्शकों की वाहवाही लूटी। इस फिल्म में आखिरी बार दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को देखा गया जिससे उनके फैंस भावुक हो गए। हालांकि, जिन लोगों ने अभी तक इस युद्ध-ड्रामा पर आधारित फिल्म सिनेमाघरों में नहीं देखी है, उनके पास यह मौका खुद चलकर आ रहा है। 'इक्कीस' की OTT रिलीज पर अपडेट आ गया है।