IIFA अवॉर्ड्स 2026 के विजेताओं का ऐलान

IIFA अवॉर्ड्स 2026: 'धुरंधर' का बजा डंका, अनीत पड्डा और राशा थडानी ने भी मारी बाजी

लेखन नेहा शर्मा 06:54 pm Oct 30, 202606:54 pm

क्या है खबर?

IIFA अवॉर्ड्स 2026 के विजेताओं की सूची जारी हो गई है, जिसमें फिल्म 'धुरंधर' का दबदबा देखने को मिला। रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अक्षय खन्ना को नकारात्मक किरदार के लिए अवॉर्ड मिला, वहीं फिल्म के निर्देशक आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, कहानी, स्क्रीनप्ले और डायलॉग के लिए सम्मानित किया गया। शानदार अभिनय और मनोरंजन से भरपूर इस शाम में अहान पांडे और रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने बेस्ट डेब्यू का अवॉर्ड अपने नाम किया।