क्रिएटिव-टेक के क्षेत्र में IICT की नई पहल, 5 नए समझौते दस्तखत कर बनाई बड़ी योजना

भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT) ने मुंबई में FICCI फ्रेम्स 2026 में 5 नए समझौता ज्ञापनों पर दस्तखत किए हैं।

ये सभी समझौते भारत के ऑडियोविजुअल और क्रिएटिव टेक इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए हैं। इन समझौतों का मुख्य लक्ष्य कौशल को निखारना और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है।

इसमें तिरुवनंतपुरम में AVGC-XR के लिए केरलम स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने पर खास जोर दिया गया है, जहां प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता दी जाएगी।