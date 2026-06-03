किंग चार्ल्स ने अभिनेता इड्रिस एल्बा का किया सम्मान, सोशल मीडिया पर भी दी खास बधाई

इड्रिस और पत्नी सबरीना ने मिलकर की है इस फाउंडेशन की स्थापना

समारोह में इड्रिस अपनी पत्नी सबरीना के साथ पहुंचे थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर आभार जताते हुए लिखा, 'हम आभारी हैं। हमारा काम जारी है।' इड्रिस और सबरीना ने मिलकर 'इड्रिस होप फाउंडेशन' की स्थापना की है।

यह फाउंडेशन डायस्पोरा समुदायों (प्रवासी समुदायों) को युवाओं में बेरोजगारी, शिक्षा के अंतर और खाद्य असुरक्षा जैसी समस्याओं से निपटने में सहायता करता है।

इसी सम्मान समारोह के चलते वह 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' के न्यूयॉर्क प्रीमियर में शामिल नहीं हो पाए थे। दरअसल, वे अपने इन सामाजिक कार्यों में व्यस्त थे।