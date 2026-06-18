वेंकटेश दग्गुबाती-त्रिविक्रम श्रीनिवास की अगली बड़ी फिल्म का हुआ ऐलान, 2026 में करेगी धमाका मनोरंजन Jun 18, 2026

तैयार हो जाइए 'आदर्श कुटुंबम हाउस नंबर 47' के लिए, जिसमें वेंकटेश दग्गुबाती मुख्य भूमिका में हैं और यह निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ उनकी अगली फिल्म है।

बताया जा रहा है कि यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2026 को रिलीज होगी। फिल्म के निर्माता नागा वांसी ने पुष्टि की है कि 'हारिका एंड हासीन क्रिएशंस' के बैनर तले बन रही यह फिल्म एक फेस्टिव फैमिली एंटरटेनर होगी।

इसमें दर्शकों को दिल छू लेने वाले कई पल देखने को मिलेंगे और छुट्टियों के इस मौसम में यह दर्शकों का खूब मनोरंजन करेगी।