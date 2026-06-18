वेंकटेश दग्गुबाती-त्रिविक्रम श्रीनिवास की अगली बड़ी फिल्म का हुआ ऐलान, 2026 में करेगी धमाका
तैयार हो जाइए 'आदर्श कुटुंबम हाउस नंबर 47' के लिए, जिसमें वेंकटेश दग्गुबाती मुख्य भूमिका में हैं और यह निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ उनकी अगली फिल्म है।
बताया जा रहा है कि यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2026 को रिलीज होगी। फिल्म के निर्माता नागा वांसी ने पुष्टि की है कि 'हारिका एंड हासीन क्रिएशंस' के बैनर तले बन रही यह फिल्म एक फेस्टिव फैमिली एंटरटेनर होगी।
इसमें दर्शकों को दिल छू लेने वाले कई पल देखने को मिलेंगे और छुट्टियों के इस मौसम में यह दर्शकों का खूब मनोरंजन करेगी।
फिल्म में श्रीनिधि हैं मुख्य भूमिका में
इस फिल्म में कलाकारों का एक दमदार समूह है। नारा रोहित, पूजिता पोन्नाडा, राव रमेश, ब्रह्माजी के साथ श्रीनिधि शेट्टी मुख्य नायिका के तौर पर नजर आएंगी।
संगीत का जिम्मा थमन ने संभाला है। 2025 में जब से इस फिल्म की घोषणा हुई थी और वेंकटेश ने एक्स पर इसका पहला लुक साझा किया था, तब से ही फैंस काफी उत्साहित हैं।
पहला लुक देखकर ही यह एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म लग रही थी। फिल्म से जुड़ी और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।