हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने जाह्नवी कपूर की AI फोटो के गलत इस्तेमाल पर बात की, NTR ने उठाया ये कड़ा कदम

जिस अकाउंट ने यह तस्वीर पोस्ट की थी, उसने उसे हटा दिया और माफी भी मांगी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ।

जूनियर NTR ने कहा कि 'देवरा' से जुड़े वीडियो को बनाने और फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जाह्नवी ने भी इस बारे में खुलकर बात की कि ऐसी घटनाएं कैसे हदें पार करती हैं और महिलाओं की सुरक्षा पर असर डालती हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर किसी के लिए तकनीक का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना कितना जरूरी है।