हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने जाह्नवी कपूर की AI फोटो के गलत इस्तेमाल पर बात की, NTR ने उठाया ये कड़ा कदम

हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने जाह्नवी कपूर की AI फोटो के गलत इस्तेमाल पर बात की, NTR ने उठाया ये कड़ा कदम
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फर्जी, AI से बनी तस्वीर खूब वायरल हुई, जिसमें हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार को जाह्नवी कपूर से जुड़े डीपफेक मामले में किसी को गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया था।
इसके बाद सज्जनार ने सोशल मीडिया पर आकर जूनियर NTR से अपील की कि उनके कुछ फैंस उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात पर वे गौर करें।
साथ ही, उन्होंने सभी को याद दिलाया कि ऑनलाइन चीजें कितनी आसानी से बेकाबू हो सकती हैं।
NTR ने 'देवरा' डीपफेक पर कार्रवाई का दिया भरोसा
जिस अकाउंट ने यह तस्वीर पोस्ट की थी, उसने उसे हटा दिया और माफी भी मांगी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ।
जूनियर NTR ने कहा कि 'देवरा' से जुड़े वीडियो को बनाने और फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जाह्नवी ने भी इस बारे में खुलकर बात की कि ऐसी घटनाएं कैसे हदें पार करती हैं और महिलाओं की सुरक्षा पर असर डालती हैं।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर किसी के लिए तकनीक का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना कितना जरूरी है।