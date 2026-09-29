BTS की HYBE का भारत में बड़ा दांव, K-Pop फेस्टिवल में चमकेंगी भारतीय प्रतिभा

यह फेस्टिवल हाइब के भारत में तेजी से बढ़ते के-पॉप फैनबेस से जुड़ने और भारत-दक्षिण कोरिया के संबंधों को और गहरा करने के प्रयासों का एक हिस्सा है, खासकर तब जब मुंबई में परफॉर्मेंस के लिए कोरिया सेंटर खोलने की बात चल रही है।

इसके साथ ही, हाइब भारत से ही एक नया गर्ल ग्रुप बनाने के लिए पूरे देश में ऑडिशन भी आयोजित कर रहा है, ताकि यहां के हुनर को वैश्विक के-पॉप की दुनिया में अपनी जगह बनाने का मौका मिल सके।