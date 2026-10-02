'हुंकार' की सफलता ने खोली दूसरे सीजन की राह, क्या अनीत-फातिमा फिर होंगे साथ?
क्या है खबर?
जियोहॉटस्टार की वेब सीरीज 'हुंकार: द रोर' को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। यह एक सोशल-थ्रिलर और कोर्टरूम ड्रामा है, जिसमें अनीत पड्डा और फातिमा सना शेख मुख्य किरदार में हैं। इसका निर्देशन करण डी कपाड़िया और नित्या मेहरा ने मिलकर किया है। दोनों ही सीरीज की सफलता से खुश हैं। हाल ही में, करण ने 'हुंकार' की सफलता को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और इसके अगले सीजन पर मुहर भी लगाई।
पुष्टि
दूसरे सीजन पर जल्द शुरू किया जाएगा काम
जूम के साथ बातचीत में, जब निर्देशक से पूछा गया कि क्या 'हुंकार' को सिनेमाई फिल्म में रूपांतरित किया जा सकता है, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा विषय दर्शकों को गहराई से प्रभावित कर रहा है। फिलहाल, 'हुंकार' को एक सिनेमाई फिल्म के रूप में विकसित करने की योजना नहीं है। मैं कुछ अन्य परियोजनाओं पर काम कर रहा हूं। बेशक, 'हुंकार' का दूसरा सीजन आएगा। हम किसी समय लेखन कार्य शुरू करेंगे।"
सीरीज
सोशल क्राइम पर प्रकाश डालती है 'हुंकार'
करण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह 'हुंकार' का दूसरा सीजन लाएंगे। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि अनीत और फातिमा दूसरे सीजन में मुख्य भूमिका निभाएंगे या नहीं।
बता दें, जियोहॉटस्टार पर आई 'हुंकार' एक 17 वर्षीय छात्रा (अनीत) द्वारा बेहद शक्तिशाली और पूजनीय धर्मगुरु 'बापजी' (रघुबीर यादव) पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों, कानूनी जंग और न्याय की कहानी दिखाती है।
इसमें रघुबीर यादव, मोहम्मद जीशान अय्यूब, राम कपूर और अर्जुन माथुर भी हैं।