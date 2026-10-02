'हुंकार' की सफलता ने खोली दूसरे सीजन की राह, क्या अनीत-फातिमा फिर होंगे साथ?

जूम के साथ बातचीत में, जब निर्देशक से पूछा गया कि क्या 'हुंकार' को सिनेमाई फिल्म में रूपांतरित किया जा सकता है, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा विषय दर्शकों को गहराई से प्रभावित कर रहा है। फिलहाल, 'हुंकार' को एक सिनेमाई फिल्म के रूप में विकसित करने की योजना नहीं है। मैं कुछ अन्य परियोजनाओं पर काम कर रहा हूं। बेशक, 'हुंकार' का दूसरा सीजन आएगा। हम किसी समय लेखन कार्य शुरू करेंगे।"