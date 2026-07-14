हुमा कुरैशी ने बताई 'बेबी डू डाई डू' की अनदेखी कहानी, फिल्म बनाने के लंबे सफर पर भी की चर्चा
हुमा कुरैशी, जिन्होंने 'बेबी डू डाई डू' में भारत की पहली हिटवुमन का किरदार निभाया है, इस फिल्म को बनाने के अनुभव पर खुलकर बोलती हैं।
3 जुलाई, 2026 को रिलीज हुई यह क्राइम ड्रामा नचिकेत सामंत ने निर्देशित की है। हुमा और उनके भाई साकिब सलीम ने इसे अपने बैनर 'सलीम सिब्लिंग्स' के तहत बनाया है।
यह फिल्म मुंबई के अपराध से भरे अंडरवर्ल्ड में जीवन के लिए संघर्ष और उसमें छिपी कमजोरियों की कहानी है।
'बेबी डू डाई डू' का आलिया की 'अल्फा' से मुकाबला
'बेबी डू डाई डू' बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। बजट की परेशानियों के साथ-साथ, महिलाओं पर आधारित एक्शन फिल्मों को लेकर लोगों के मन में जो शंकाएं थीं, उनसे भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
इतना ही नहीं, यह फिल्म आलिया भट्ट की बड़े बजट वाली 'अल्फा' के साथ ही रिलीज हुई, जिससे साफ दिखता है कि कैसे छोटे प्रोजेक्ट्स अक्सर बड़े नामों के सामने दब जाते हैं।
फिर भी, हुमा स्वतंत्र सिनेमा का समर्थन करती हैं और उनका मानना है कि छोटी फिल्मों को भी अपने दर्शकों तक पहुंचने के लिए पूरा समय मिलना चाहिए।
हुमा ने इस चीज से की फिल्म की तुलना
फिल्म कई अनूठी बारीकियों से भरी है, जैसे बेबी का छाते को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। यह फिल्म यथार्थवाद और दिलचस्प ट्विस्ट के बीच एक अच्छा संतुलन बनाती है।
हुमा इसकी तुलना 2000 के दशक के आखिरी और 2010 के दशक की शुरुआत वाले बॉलीवुड से करती हैं, जो कहानियों पर केंद्रित होते थे। उनका मानना है, 'रचनात्मकता किसी भी आकार में आ सकती है।'
वह उम्मीद करती हैं कि ब्लॉकबस्टर फॉर्मूलों के बजाय इंडी फिल्ममेकिंग को सहारा देने के लिए और भी स्थायी और मजबूत तरीके अपनाए जाएं।