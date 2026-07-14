हुमा कुरैशी ने बताई 'बेबी डू डाई डू' की अनदेखी कहानी, फिल्म बनाने के लंबे सफर पर भी की चर्चा

'बेबी डू डाई डू' बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। बजट की परेशानियों के साथ-साथ, महिलाओं पर आधारित एक्शन फिल्मों को लेकर लोगों के मन में जो शंकाएं थीं, उनसे भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

इतना ही नहीं, यह फिल्म आलिया भट्ट की बड़े बजट वाली 'अल्फा' के साथ ही रिलीज हुई, जिससे साफ दिखता है कि कैसे छोटे प्रोजेक्ट्स अक्सर बड़े नामों के सामने दब जाते हैं।

फिर भी, हुमा स्वतंत्र सिनेमा का समर्थन करती हैं और उनका मानना है कि छोटी फिल्मों को भी अपने दर्शकों तक पहुंचने के लिए पूरा समय मिलना चाहिए।