हुमा कुरैशी की 'बयान' का OTT रिलीज

हुमा कुरैशी की 'बयान' सीधे OTT पर होगी रिलीज, 'ZEE5' पर धमाल मचाने को तैयार

लेखन सयाली 01:09 pm Nov 21, 202601:09 pm

क्या है खबर?

हुमा कुरैशी की नई फिल्म 'बयान' सिनेमाघरों के बजाय सीधा OTT पर रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म को सीधा 'ZEE5' पर डिजिटल रूप से रिलीज किया जाएगा। खबरों के मुताबिक, ये फिल्म दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 में रिलीज हो सकती है। ZEE5 को लगता है कि इस फिल्म में बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित करने की क्षमता है। इसी वजह से फिल्म की रिलीज को लेकर ये फैसला लिया गया है।