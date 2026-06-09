हुमा कुरैशी की 'बेबी डू डाई डू' का टीजर हुआ रिलीज, जानें क्या है फिल्म में खास?

मनोरंजन Jun 09, 2026

हुमा कुरैशी एक नए अंदाज में वापसी कर रही हैं। उनकी नई फिल्म 'बेबी डू डाई डू' एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें वह एक गूंगी-बहरी महिला का किरदार निभा रही हैं, जिसका एक डरावना अतीत है।

यह फिल्म 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभी इसका टीजर आया है, जिसमें हुमा को भारत की पहली 'देशी' हिटवुमन के तौर पर दिखाया गया है।

वह अपनी खास लाल छतरी से दुश्मनों का सफाया करती दिख रही हैं। यह फिल्म हुमा के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि वह इसके साथ निर्माता के तौर पर अपना डेब्यू कर रही हैं।

इसे उन्होंने अपने भाई साकिब सलीम के साथ मिलकर बनाया है।