हुमा कुरैशी की फिल्म 'बेबी डू डाई डू' का टीजर जारी, एक्शन-रोमांच से है भरपूर

टीजर

कॉन्ट्रैक्ट किलर की भूमिका निभा रहीं हुमा कुरैशी

फिल्म का टीजर मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित रोमांच, एक्शन और रहस्य से भरपूर है। यह 'बेबी करमारकर' की दुनिया को दिखाता है, लेकिन रहस्यमयी हत्यारी महिला के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं करता। अफरा-तफरी के बीच, एक महिला लाल छाता लिए शहर में चुपचाप घूमती है, जो अपने पीछे कई सवाल खड़े करती है और रहस्य को बरकरार रखती है। फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें सिकंदर खेर, चंकी पांडे और सीमा पाहवा भी नजर आएंगे।