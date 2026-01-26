वीर दास ने अपनी नई फिल्म के बारे में बताया

'हैप्पी पटेल' फ्लॉप होने के बाद वीर दास का ऐलान, अब कॉमेडी नहीं; सिर्फ डर दिखेगा

कॉमेडियन वीर दास की जासूसी-कॉमेडी फिल्म 'हैप्पी पटेल' दर्शकों का दिल जीतने में असफल हो गई। आमिर खान प्रोडक्शन के तहत बनी इस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए निर्माताओं ने नए-नए तरीके आजमाए थे, इसके बावजूद फिल्म को कोई फायदा नहीं मिल पाया। नतीजन रिलीज के 10 दिन बॉक्स ऑफिस पर गुजारने के बावजूद इसने कुल 5.90 करोड़ रुपये कमाए हैं। इस बीच, वीर ने अपनी अगली परियोजना पर बात करते हुए बताया कि वह अब हॉरर फिल्म बनाएंगे।