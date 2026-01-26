'हैप्पी पटेल' फ्लॉप होने के बाद वीर दास का ऐलान, अब कॉमेडी नहीं; सिर्फ डर दिखेगा
क्या है खबर?
कॉमेडियन वीर दास की जासूसी-कॉमेडी फिल्म 'हैप्पी पटेल' दर्शकों का दिल जीतने में असफल हो गई। आमिर खान प्रोडक्शन के तहत बनी इस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए निर्माताओं ने नए-नए तरीके आजमाए थे, इसके बावजूद फिल्म को कोई फायदा नहीं मिल पाया। नतीजन रिलीज के 10 दिन बॉक्स ऑफिस पर गुजारने के बावजूद इसने कुल 5.90 करोड़ रुपये कमाए हैं। इस बीच, वीर ने अपनी अगली परियोजना पर बात करते हुए बताया कि वह अब हॉरर फिल्म बनाएंगे।
बयान
हॉरर फिल्म का निर्देशन करेंगे वीर दास
मिड-डे के साथ बातचीत में कॉमेडियन ने कहा कि जाससूी-कॉमेडी फिल्म 'हैप्पी पटेल' का निर्देशन करने के बाद, 2026 के आखिर में वह अपनी दूसरी फिल्म पर काम शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि अगली फिल्म मैं पूरी तरह से हॉरर बनाऊंगा; कॉमेडी बिल्कुल नहीं।" जब उनसे पूछा गया कि क्या इसमें भी वह 'हैप्पी पटेल' की तरह अभिनय करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, "उम्मीद है।" बिना शीर्षक वाली यह फिल्म वीर के पास 2021 से है।
फिल्म
कॉमेडियन को याद आया पुराना विवाद
2021 में अमेरिका में हुए 'टू इंडियाज' के दौरान कॉमेडियन को अपनी एक मोनोलॉग प्रस्तुति के चलते विवाद का सामना करना पड़ा था। उसे याद करते वीर ने कहा, "एक विवाद हुआ जिसके बाद 2 साल तक कोई मेरे साथ काम नहीं करना चाहता था। मैं 2 साल खाली बैठा रहा। अच्छी बात यह है कि इससे मुझे अगली 3 फिल्में लिखने का समय मिला जो मैं बनाऊंगा।" 'हैप्पी पटेल' में मोना सिंह और इमरान खान प्रमुख किरदार में हैं।