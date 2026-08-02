ऋतिक रोशन ने 5 साल के लिए लीज पर दिया अपना मुंबई ऑफिस, किराए से कमाएंगे लाखों रुपये

पहले 3 सालों के लिए हर महीने का किराया 17 लाख रुपये तय किया गया है, जिसके बाद ये बढ़कर 19.55 लाख रुपये प्रति माह हो जाएगा। इसके अलावा, इस डील के तहत 68 लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि भी जमा कराई गई है।

ऋतिक इन दिनों रियल एस्टेट सेक्टर में काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल ही उन्होंने अंधेरी में लगभग 28 करोड़ रुपये में 10 ऑफिस यूनिट्स खरीदी थीं, जबकि जुहू स्थित अपना घर भी वो किराए पर दे चुके हैं। लगातार हो रहे इन सौदों से साफ है कि ऋतिक अब प्रॉपर्टी मार्केट में ही अपना अगला बड़ा दांव लगा रहे हैं।