ऋतिक रोशन के साथ प्रीमियर ब्रांड 'ONN' की नई शुरुआत, लक्स इंडस्ट्रीज का बड़ा दांव
अभिनेता ऋतिक रोशन अब लक्स इंडस्ट्रीज के प्रीमियम इनरवीयर और थर्मल वियर ब्रांड ONN के नए ब्रांड एंबेसडर बन गए हैं। इस कदम का मकसद शहरों में रहने वाले युवाओं और स्टाइल पसंद करने वाले ग्राहकों तक पहुंच बनाना है। ऋतिक रोशन की फिटनेस और फैशन वाली छवि ONN के आरामदायक और आधुनिक स्टाइल के साथ पूरी तरह मेल खाती है।
लक्स इंडस्ट्रीज रोशन के साथ बड़े कैंपेन चलाने का प्लान
लक्स इंडस्ट्रीज ने टीवी, डिजिटल और आउटडोर प्लेटफॉर्म पर ऋतिक रोशन के साथ बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाने का फैसला किया है। कंपनी के चेयरमैन अशोक तोडी ने बताया कि यह साझेदारी दिखाती है कि कंपनी अपने ब्रांड को ऊँचे मुकाम पर ले जाने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। वहीं, कार्यकारी निदेशक साकेत तोडी का कहना है कि ऋतिक रोशन की युवाओं के बीच लोकप्रियता उन्हें ONN के लिए एक स्वाभाविक पसंद बनाती है। उनका मानना है कि इससे ब्रांड को भारत के प्रीमियम वियर सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी।