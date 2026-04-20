ऋतिक रोशन के साथ प्रीमियर ब्रांड 'ONN' की नई शुरुआत, लक्स इंडस्ट्रीज का बड़ा दांव

लक्स इंडस्ट्रीज रोशन के साथ बड़े कैंपेन चलाने का प्लान

लक्स इंडस्ट्रीज ने टीवी, डिजिटल और आउटडोर प्लेटफॉर्म पर ऋतिक रोशन के साथ बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाने का फैसला किया है। कंपनी के चेयरमैन अशोक तोडी ने बताया कि यह साझेदारी दिखाती है कि कंपनी अपने ब्रांड को ऊँचे मुकाम पर ले जाने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। वहीं, कार्यकारी निदेशक साकेत तोडी का कहना है कि ऋतिक रोशन की युवाओं के बीच लोकप्रियता उन्हें ONN के लिए एक स्वाभाविक पसंद बनाती है। उनका मानना है कि इससे ब्रांड को भारत के प्रीमियम वियर सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी।