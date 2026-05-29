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रजनीकांत की 'जेलर 2' से शारुख खान का किनारा, अब शामिल होगा ये बॉलीवुड कलाकार
रजनीकांत की 'जेलर 2' पर आया बड़ा अपडेट

रजनीकांत की 'जेलर 2' से शारुख खान का किनारा, अब शामिल होगा ये बॉलीवुड कलाकार

लेखन ज्योति सिंह
May 29, 2026
03:00 pm
क्या है खबर?

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' इस साल के आखिर में रिलीज होने के लिए तैयार है। पहले खबर थी कि इसमें शाहरुख खान का कैमियो होगा, लेकिन फिर जानकारी आई कि अपनी फिल्म 'किंग' की व्यस्तता के चलते उन्होंने 'जेलर 2' से किनारा कर लिया है। इस खबर ने बेशक फैंस का दिल तोड़ दिया, जो रजनीकांत और शाहरुख को एक साथ स्क्रीन पर देखना चाहते थे। अब खबर है कि शाहरुख की जगह एक दूसरा कलाकार ले सकता है।

कैमियो

ऋतिक रोशन से किया गया है संपर्क

न्यूज 18 के मुताबिक, शाहरुख के फिल्म से पीछे हटने के बाद, निर्माताओं ने कैमियो के लिए ऋतिक रोशन से संपर्क किया है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो यह दूसरा मौका होगा, जब ऋतिक को रजनीकांत के साथ फिल्म में देखा जाएगा। इससे पहले दोनों ने 'भगवान दादा' (1986) में साथ काम किया था। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त ऋतिक महज 12 साल के थे और उन्होंने रजनीकांत के बेटे, गोविंदा दादा का किरदार निभाया था।

फिल्म

'जेलर 2' में दिखाई देंगे ये सितारे

'जेलर 2' का पहला भाग साल 2023 में आया था, जो ब्लॉकबस्टर रहा। अब अभिनेता सीक्वल के साथ वापसी कर रहे हैं, जिसके निर्देशन की कमान एक बार फिर नेल्सन दिलीप कुमार ने संभाली है। फिल्मफेयर के मुताबिक, निर्माता 11 सितंबर को इसे रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। रजनीकांत के अलावा, 'जेलर 2' में विद्या बालन और मिथुन चक्रवर्ती भी नजर आएंगे। वहीं मोहनलाल और शिव राजकुमार को कैमियो करते हुए देखा जाएगा।

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