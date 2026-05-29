रजनीकांत की 'जेलर 2' पर आया बड़ा अपडेट

रजनीकांत की 'जेलर 2' से शारुख खान का किनारा, अब शामिल होगा ये बॉलीवुड कलाकार

लेखन ज्योति सिंह 03:00 pm May 29, 202603:00 pm

क्या है खबर?

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' इस साल के आखिर में रिलीज होने के लिए तैयार है। पहले खबर थी कि इसमें शाहरुख खान का कैमियो होगा, लेकिन फिर जानकारी आई कि अपनी फिल्म 'किंग' की व्यस्तता के चलते उन्होंने 'जेलर 2' से किनारा कर लिया है। इस खबर ने बेशक फैंस का दिल तोड़ दिया, जो रजनीकांत और शाहरुख को एक साथ स्क्रीन पर देखना चाहते थे। अब खबर है कि शाहरुख की जगह एक दूसरा कलाकार ले सकता है।