रजनीकांत की गोदी में खेलने वाला ये बच्चा अब 'जेलर 2' में बचाएगा 'थलाइवा' की जान

रिपोर्ट

40 साल बाद पर्दे पर रजनीकांत के साथ दिखेंगे ऋतिक

वैराइटी इंडिया के मुताबिक, रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जेलर 2' में ऋतिक एक धमाकेदार कैमियो करते नजर आएंगे। इस फिल्म के जरिए रजनीकांत और ऋतिक रोशन पूरे 40 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। इससे पहले दोनों साल 1986 में आई फिल्म 'भगवान दादा' में नजर आए थे। हफ्तों चली बातचीत के बाद ऋतिक ने आखिरकार इस रोल के लिए हां कर दी है और वे 22 और 23 जून को चेन्नई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी करेंगे।