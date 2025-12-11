दिलीप कुमार ने बदला था अपना असली नाम

दिलीप कुमार को क्यों बदलना पड़ा था नाम? जानिए 'ट्रेजेडी किंग' से जुड़ा अनसुना किस्सा

क्या है खबर?

सिनेमा में ऐसे कई सितारे रहे हैं, जिन्हें उनके अभिनय ने अमर बना दिया। इन्हीं में एक नाम 'ट्रेजेडी किंग' यानी दिलीप कुमार का है। 11 दिसंबर को जन्मे दिलीप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके किस्से, अभिनय और फिल्मों से जुड़ी यादें लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। युवा पीढ़ी शायद ही जानती होगी कि सिनेमा का सितारा बनने से पहले उनका असली नाम मुहम्मद युसुफ खान था। उनके इस कदम के पीछे खास कारण था।