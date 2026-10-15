ऋतिक रोशन का 'जेलर 2' में कैमियो हुआ वायरल, फैंस ने की जमकर तारीफ
मनोरंजन
'जेलर 2' के रिलीज होने के चंद घंटों बाद ही ऋतिक रोशन की रजनीकांत के साथ एक सरप्राइज कैमियो क्लिप ऑनलाइन लीक हो गई, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गई।
फैंस को यह अच्छा लगा कि लीक होने के बावजूद उनके रोमांच में कोई कमी नहीं आई, बल्कि यह देख सब और ज्यादा उत्साहित हो गए। इस अप्रत्याशित मेलजोल ने सभी को हैरान कर दिया और वे बेहद खुश नजर आए।
'जेलर 2' के दर्शक ऋतिक के कैमियो की कर रहे तारीफ
फिल्म रिलीज होने से पहले ही एक टीजर ने ऋतिक रोशन की मौजूदगी का संकेत दे दिया था, जिससे फैंस के बीच पहले से ही खूब चर्चा थी। अब जब इसकी पुष्टि हो चुकी है, तो दर्शक उनके इस कैमियो को दिल खोलकर सराह रहे हैं।