ऋतिक रोशन का 'जेलर 2' में कैमियो हुआ वायरल, फैंस ने की जमकर तारीफ

'जेलर 2' के रिलीज होने के चंद घंटों बाद ही ऋतिक रोशन की रजनीकांत के साथ एक सरप्राइज कैमियो क्लिप ऑनलाइन लीक हो गई, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गई।

फैंस को यह अच्छा लगा कि लीक होने के बावजूद उनके रोमांच में कोई कमी नहीं आई, बल्कि यह देख सब और ज्यादा उत्साहित हो गए। इस अप्रत्याशित मेलजोल ने सभी को हैरान कर दिया और वे बेहद खुश नजर आए।