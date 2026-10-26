ऋतिक रोशन ने 'जेलर 2' में कैमियो करने के लिए नहीं ली फीस, ऐसे हुआ खुलासा

ऋतिक रोशन के रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' में एक छोटे से कैमियो के लिए कथित तौर पर 25 करोड़ लेने की खूब चर्चा थी।

इस बात पर भी जोर दिया जा रहा था कि उनका फिल्म में सिर्फ एक ही डायलॉग था। इस अफवाह के साथ ही, उनकी और रजनीकांत की पुरानी फिल्म 'भगवान दादा' (1986) की यादें भी ताजा हो गईं।

हालांकि, अब साफ हो गया है कि ये सारी खबरें गलत थीं।