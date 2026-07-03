ऋतिक रोशन का 'अल्फा' कैमियो हुआ लीक, YRF स्पाय यूनिवर्स में मचा तहलका मनोरंजन Jul 03, 2026

फिल्म 'अल्फा' 3 जुलाई को रिलीज हुई और उसके तुरंत बाद ही फिल्म में मेजर कबीर की भूमिका में ऋतिक रोशन का सरप्राइज कैमियो लीक हो गया।

फिल्म में उनके एक्शन दृश्य के क्लिप्स सोशल मीडिया पर खूब साझा किए गए, जिससे 'अल्फा' का YRF स्पाय यूनिवर्स से कनेक्शन और भी पक्का हो गया।

फिल्म के ट्रेलर में उनके आने का इशारा तो दिया गया था, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था, जिससे उनके रिवील की एक्साइटमेंट और बढ़ गई थी।