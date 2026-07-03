ऋतिक रोशन का 'अल्फा' कैमियो हुआ लीक, YRF स्पाय यूनिवर्स में मचा तहलका
फिल्म 'अल्फा' 3 जुलाई को रिलीज हुई और उसके तुरंत बाद ही फिल्म में मेजर कबीर की भूमिका में ऋतिक रोशन का सरप्राइज कैमियो लीक हो गया।
फिल्म में उनके एक्शन दृश्य के क्लिप्स सोशल मीडिया पर खूब साझा किए गए, जिससे 'अल्फा' का YRF स्पाय यूनिवर्स से कनेक्शन और भी पक्का हो गया।
फिल्म के ट्रेलर में उनके आने का इशारा तो दिया गया था, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था, जिससे उनके रिवील की एक्साइटमेंट और बढ़ गई थी।
जानिए 'अल्फा' में ऋतिक रोशन के कैमियो को क्या कहा गया
सोशल मीडिया पर ऋतिक की स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी शानदार एंट्री की खूब तारीफ हुई। हालांकि, कुछ लोगों का मानना था कि यह कैमियो सिर्फ उन पुराने प्रशंसकों के लिए है, जो इस फ्रैंचाइजी को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं।
उनका यह कमबैक 'अल्फा' को 'वार', 'एक था टाइगर', 'पठान' और 'टाइगर 3' जैसी अन्य YRF फिल्मों से और मजबूती से जोड़ता है।
'अल्फा' को मिले कैसे रिव्यूज?
फिल्म के निर्देशक शिव रावेल हैं और इसमें आलिया भट्ट, शरवरी, बॉबी देओल और अनिल कपूर मुख्य भूमिका में हैं।
यह इस फ्रैंचाइजी की पहली महिला केंद्रित फिल्म है। जहां एक तरफ रोशन के कैमियो को सोशल मीडिया पर बहुत प्यार मिल रहा है, वहीं 'अल्फा' के रिव्यूज मिले-जुले रहे हैं।
दर्शकों को एक्शन तो पसंद आया, लेकिन फिल्म की कहानी और किरदारों को जोड़ने के तरीके में कुछ दिक्कतें महसूस हुईं।