ऋतिक रोशन के नाम हुई खास उपलब्धि

LACMA गाला में शामिल होने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने ऋतिक रोशन

लेखन Manoj Panchal 02:52 pm Nov 08, 202602:52 pm

क्या है खबर?

लॉस एंजिलिस काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट (LACMA) में 7 नवंबर को 15वें LACMA आर्ट+फिल्म गाला का आयोजन हुआ। इस समारोह में कला, सिनेमा और फैशन जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने भी पहली बार इस प्रतिष्ठित समारोह में शिरकत की। खास बात रही कि वह इस हॉलीवुड सांस्कृतिक आयोजन में आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। इस दौरान उन्होंने ब्लैक सूट, सफेद शर्ट और बो टाई में अपना क्लासिक लुक दिखाया।