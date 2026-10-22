टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाला 22 साल का आरोपी ऋतिक कुमार क्या करता है?

बिहार के रहने वाले 22 साल के ऋतिक कुमार उन लोगों में से एक हैं जिन पर हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी के मामले में शामिल होने का आरोप है।

काम की तलाश में दिल्ली में अपना केटरिंग का काम छोड़ने के बाद, ऋतिक सिर्फ 3 महीने पहले ही मुंबई आया था। यहां उन्होंने सबसे पहले रसोइए का काम किया, जिसके बाद वह बाइक-टैक्सी ड्राइवर बन गया।

पुलिस का मानना है कि 18 अक्टूबर को जुहू में हुए हमले में इस्तेमाल दोपहिया वाहन वही चला रहे थे।