टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाला 22 साल का आरोपी ऋतिक कुमार क्या करता है?
बिहार के रहने वाले 22 साल के ऋतिक कुमार उन लोगों में से एक हैं जिन पर हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी के मामले में शामिल होने का आरोप है।
काम की तलाश में दिल्ली में अपना केटरिंग का काम छोड़ने के बाद, ऋतिक सिर्फ 3 महीने पहले ही मुंबई आया था। यहां उन्होंने सबसे पहले रसोइए का काम किया, जिसके बाद वह बाइक-टैक्सी ड्राइवर बन गया।
पुलिस का मानना है कि 18 अक्टूबर को जुहू में हुए हमले में इस्तेमाल दोपहिया वाहन वही चला रहे थे।
कोटा पुलिस की हिरासत में हैं ऋतिक
ऋतिक को कोटा से कुछ और लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में रखा गया है। उनका परिवार लगातार दावा कर रहा है कि ऋतिक बेकसूर हैं, वहीं कुछ पड़ोसियों का कहना है कि उनका स्वभाव आक्रामक है।
टाइगर ने अभी तक इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है और जांच फिलहाल चल रही है। इस पूरी घटना से बॉलीवुड में हलचल मच गई है और मुंबई में सेलेब्रिटीज की सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं।