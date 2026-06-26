'हाउस ऑफ द ड्रैगन' का जलवा बरकरार, इतने करोड़ दर्शकों के साथ सीजन 3 की शानदार शुरुआत; चौथे सीजन का भी हुआ ऐलान
मनोरंजन
'हाउस ऑफ द ड्रैगन' के तीसरे सीजन की शुरुआत धमाकेदार रही है। इसे पहले 3 दिनों में 2.15 करोड़ लोगों ने देखा है।
यह संख्या पिछले सीजन के शुरुआती एपिसोड के 2.34 करोड़ व्यूअर्स से थोड़ी कम जरूर है। इसके बावजूद, शो की पकड़ दर्शकों पर बनी हुई है और अब निर्माताओं के चौथे और आखिरी सीजन की तैयारी कर रहे हैं।
'हाउस ऑफ द ड्रैगन' सीजन 1 बना हुआ है सबसे बड़ा HBO लॉन्च
शो का सीजन 1 आज भी सबसे बड़ा HBO लॉन्च माना जाता है। इसने 'गेम ऑफ थ्रोन्स' के खत्म होने के बाद HBO के लिए कई नए रिकॉर्ड बनाए थे। इस मौजूदा सीजन के अभी सात एपिसोड आने बाकी हैं।
साथ ही, एक और सीजन की भी घोषणा हो चुकी है। ऐसे में 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' अभी इतनी जल्दी वेस्टरॉस से विदाई लेता नहीं दिख रहा है।