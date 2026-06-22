सत्ता की लड़ाई में होगा खून-खराबा, ‘हाउस ऑफ द ड्रैगन 3’ का नया अपडेट चर्चा में

बेथनी ने की डी'आर्सी के राइनिरा वाले किरदार की तारीफ

बेथनी एंटोनिया ने एम्मा डी'आर्सी के राइनिरा वाले किरदार की खूब तारीफ करते हुए कहा, 'मुझे पता है कि हर कोई एम्मा से कमाल की उम्मीद रखता है, लेकिन मैं तो पूरी तरह हैरान रह गई।'

यह बयान एपिसोड 6 में आने वाले एक चौंकाने वाले पल की तरफ इशारा करता है। वहीं, फीबी कैंपबेल ने पहले एपिसोड को हैरान कर देने वाला और एक शानदार सफर बताया।

एलिस रिवर्स जैसे महत्वपूर्ण किरदारों के साथ टॉमी फ्लैनगन जैसे नए चेहरे भी कहानी में और जान डाल देंगे।