सत्ता की लड़ाई में होगा खून-खराबा, ‘हाउस ऑफ द ड्रैगन 3’ का नया अपडेट चर्चा में
'हाउस ऑफ द ड्रैगन' का तीसरा सीजन आ गया है। इस बार वेस्टेरोस में गृहयुद्ध और भी ज्यादा गहरा गया है, जिससे हालात काफी गंभीर होते जा रहे हैं।
शो के कलाकारों ने बताया है कि यह सीजन बड़े-बड़े युद्धों और इन लड़ाइयों से हर किसी के निजी जीवन पर पड़ने वाले असर के बारे में है। नए एपिसोड आप अभी जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
बेथनी ने की डी'आर्सी के राइनिरा वाले किरदार की तारीफ
बेथनी एंटोनिया ने एम्मा डी'आर्सी के राइनिरा वाले किरदार की खूब तारीफ करते हुए कहा, 'मुझे पता है कि हर कोई एम्मा से कमाल की उम्मीद रखता है, लेकिन मैं तो पूरी तरह हैरान रह गई।'
यह बयान एपिसोड 6 में आने वाले एक चौंकाने वाले पल की तरफ इशारा करता है। वहीं, फीबी कैंपबेल ने पहले एपिसोड को हैरान कर देने वाला और एक शानदार सफर बताया।
एलिस रिवर्स जैसे महत्वपूर्ण किरदारों के साथ टॉमी फ्लैनगन जैसे नए चेहरे भी कहानी में और जान डाल देंगे।
ओलिविया कुक ने बताईं सीजन की खास बातें
ओलिविया कुक ने बताया कि इस सीजन में जंग जमीन, समुद्र और आसमान, तीनों जगहों पर होगी।
बेथनी ने बेला के कर्तव्य की भावना पर बात की, वहीं कैंपबेल ने रायना के उस संघर्ष के बारे में बताया जब वह इस उथल-पुथल के बीच अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है।
यह शो दिखाता है कि जब हालात पूरी तरह बिगड़ जाते हैं, तब हर किरदार अपनी भूमिका को कैसे संभालता है।