11 सितंबर को दुनियाभर में रिलीज होगी फिल्म 'हनुमान अंश', जानिए क्या है इस तारीख में खास?

महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'हनुमान अंश' ने शुरुआत में सिर्फ 10 लाख रुपये की कमाई की थी, लेकिन दर्शकों की जुबानी तारीफ के दम पर यह फिल्म भारत में एक बड़ी हिट साबित हुई।

फिल्म ने 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। कंगना रनौत और मधुर भंडारकर जैसे फिल्मी सितारों ने भी इस फिल्म की खुलकर तारीफ की है, जिससे यह फिल्म दर्शकों के साथ और भी गहराई से जुड़ सकी।