हॉलीवुड का भविष्य दांव पर? दो बड़ी कंपनियों के विलय पर सितारों का प्रचंड विरोध

हॉलीवुड का भविष्य दांव पर? दो बड़ी कंपनियों के विलय पर सितारों का प्रचंड विरोध
हॉलीवुड के 1,000 से ज्यादा बड़े नाम, जिनमें क्रिस्टन स्टीवर्ट, जेन फोंडा और जोकिन फीनिक्स जैसे कलाकार शामिल हैं, ने एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने 111 अरब डॉलर के पैरामाउंट स्काईडांस और वार्नर ब्रदर्स के इतने बड़े विलय का विरोध किया है। उन्हें आशंका है कि इससे लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। छोटे स्टूडियो की रचनात्मक आजादी कम हो जाएगी और फिल्म प्रेमियों को महंगे टिकट खरीदने पड़ेंगे। अगर यह विलय होता है, तो सिर्फ चार बड़े स्टूडियो बचेंगे। ऐसे में कई लोगों को डर है कि नई और अनोखी कहानियों को जगह नहीं मिल पाएगी।
विलय से रचनात्मकता बढ़ेगी- पैरामाउंट स्काईडांस
पैरामाउंट स्काईडांस अपनी बात पर अड़ा हुआ है। उनका कहना है कि दोनों के साथ आने से दरअसल रचनात्मकता बढ़ेगी और फिल्मकारों को और ज्यादा अवसर मिलेंगे। कंपनी ने वादा किया है कि वे प्रतिभाशाली लोगों का समर्थन करेंगे और अपनी मशहूर फ्रेंचाइजी को बनाए रखेंगे। साथ ही, वे आज के दौर में दर्शकों के फिल्म देखने के तरीकों के हिसाब से खुद को ढालेंगे। फिर भी, हॉलीवुड के कई लोग अभी तक पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं।