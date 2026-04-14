हॉलीवुड का भविष्य दांव पर? दो बड़ी कंपनियों के विलय पर सितारों का प्रचंड विरोध मनोरंजन Apr 14, 2026

हॉलीवुड के 1,000 से ज्यादा बड़े नाम, जिनमें क्रिस्टन स्टीवर्ट, जेन फोंडा और जोकिन फीनिक्स जैसे कलाकार शामिल हैं, ने एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने 111 अरब डॉलर के पैरामाउंट स्काईडांस और वार्नर ब्रदर्स के इतने बड़े विलय का विरोध किया है। उन्हें आशंका है कि इससे लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। छोटे स्टूडियो की रचनात्मक आजादी कम हो जाएगी और फिल्म प्रेमियों को महंगे टिकट खरीदने पड़ेंगे। अगर यह विलय होता है, तो सिर्फ चार बड़े स्टूडियो बचेंगे। ऐसे में कई लोगों को डर है कि नई और अनोखी कहानियों को जगह नहीं मिल पाएगी।