अभिनेता सैम नील की देखने लायक फिल्में

हॉलीवुड अभिनेता सैम नील के वो दमदार किरदार, जिन्होंने फैंस के दिलों पर छोड़ी छाप

लेखन ज्योति सिंह 08:42 am Jul 14, 202608:42 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड के मशहूर दिग्गज अभिनेता सैम नील का 78 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 13 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया में अपनी आखिरी सांस ली। इस दुखद खबर के आने से फैंस और सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। सैम ने अपने करीब 50 साल लंबे अभिनय करियर में कई बेहतरीन और यादगार फिल्मों में काम किया। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए फैंस को उनके कुछ यादगार किरदारों को जरूर देखना चाहिए।