हॉलीवुड अभिनेता सैम नील के वो दमदार किरदार, जिन्होंने फैंस के दिलों पर छोड़ी छाप

हॉलीवुड अभिनेता सैम नील के वो दमदार किरदार, जिन्होंने फैंस के दिलों पर छोड़ी छाप
क्या है खबर?
हॉलीवुड के मशहूर दिग्गज अभिनेता सैम नील का 78 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 13 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया में अपनी आखिरी सांस ली। इस दुखद खबर के आने से फैंस और सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। सैम ने अपने करीब 50 साल लंबे अभिनय करियर में कई बेहतरीन और यादगार फिल्मों में काम किया। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए फैंस को उनके कुछ यादगार किरदारों को जरूर देखना चाहिए।
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'डॉ एलन ग्रांट'
स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित फिल्म 'जुरासिक पार्क' 1993 में रिलीज हुई थी। इसमें 'डॉ एलन ग्रांट' नाम के जीवाश्म वैज्ञानिक का किरदार निभाने के लिए सैम को व्यापक लोकप्रियता हासिल हुई।
यह उनका अब तक का सबसे प्रशंसित और यादगार किरदार रहा है।
अपने इसी किरदार को उन्होंने बाद में 'जुरासिक पार्क III' (2001) और 'जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन' (2022) में भी दोहराया था।
फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों द्वारा खूब प्रशंसा हासिल हुई थी।
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'एलिसडेयर स्टीवर्ट' और 'कैप्टन वासिली बोरोडिन'
उसी साल रिलीज हुई जेन कैंपियन की ऑस्कर विजेता पीरियड ड्रामा 'द पियानो' में सैम ने एलिसडेयर स्टीवर्ट नाम का किरदार निभाया था, जाे 19वीं सदी के न्यूजीलैंड का एक रूढ़िवादी और सख्त जमींदार होता है।
एक अकेले और भावनात्मक रूप से संयमित पति के रूप में उन्हें खूब पसंद किया गया।
वहीं फिल्म 'द हंट फॉर रेड अक्टूबर' में, सैम ने कैप्टन वासिली बोरोडिन की गंभीर और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस किरदार से उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया।
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'जॉन इनग्राम' और 'अंकल हेक'
साल 1989 में आई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 'जॉन इनग्राम' में, सैम ने निकोल किडमैन के पति जॉन इनग्राम का किरदार निभाया था।
समुद्र के बीच एक नाव पर फंसे जोड़े और एक अजनबी के इर्द-गिर्द बुनी गई इस फिल्म में उनके अभिनय ने एक बार फिर दर्शकों का ध्यान खींच लिया था।
2016 में आई 'हंट फॉर द वाइल्डरपीपल' में, सैम ने अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग और भावनात्मक रेंज का प्रदर्शन किया। वह अंकल हेक के किरदार में नजर आए।