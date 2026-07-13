मशहूर अभिनेता सैम नील का निधन

'जुरासिक पार्क' के अभिनेता सैम नील का निधन, 78 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

लेखन ज्योति सिंह 12:39 pm Jul 13, 202612:39 pm

क्या है खबर?

हॉलीवुड की फिल्म 'जुरासिक पार्क' में नजर आ चुके मशहूर अभिनेता सैम नील अब नहीं रहे। उनके परिवार की ओर से सोशल मीडिया पर ये भावुक जानकारी साझा की गई है, जिसमें बताया गया कि अभिनेता ने 78 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। 2023 में, नील ने बताया था कि पिछले साल उन्हें एंजियोइम्यूनोब्लास्टिक टी-सेल लिंफोमा नाम की बीमारी का पता चला है। स्वास्थ्य समस्या के बावजूद वह भविष्य के प्रति अपने दृष्टिकोण पर बात करते रहे।