विल स्मिथ को बॉलीवुड की तलब, सलमान-अमिताभ के बाद शाहरुख खान से मांगा काम
क्या है खबर?
अमरीकी अभिनेता विल स्मिथ को भला कौन नहीं जानता। उनकी फिल्में हमेशा से दर्शकों की पसंदीदा रही हैं। फिलहाल तो अभिनेता एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा में आ गए हैं जिसके जरिए उन्होंने बॉलीवुड में काम करने की ख्वाहिश जताई है। विल ने बताया कि हिंदी सिनेमा का हिस्सा बनने के लिए वह बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और अमिताभ बच्चन से बातचीत कर चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने शाहरुख खान से भी सीधेतौर पर काम की मांग की है।
बयान
विल करना चाहते हैं बॉलीवुड फिल्में
हाल ही में, विल दुबई में अपने नेशनल ज्योग्राफिक शो 'पोल टू पोल विद विल स्मिथ' के पूर्व प्रीमियर का हिस्सा बने। यहांगल्फ न्यूज संग बातचीत में उन्होंने कहा, "मैं सलमान से बात कर रहा था। हमारी कुछ बातों पर चर्चा हुई थी। मैं बिग बी के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बिग W बन सकता हूं, तो हम दोनों के बीच बात बन गई। हम दोनों शीर्षक साझा कर रहे थे।"
इच्छा
शाहरुख खान के साथ काम करना चाहते हैं विल स्मिथ
विल ने आगे कहा, "पिछले कुछ सालों में कुछ प्रस्ताव आए... लेकिन कुछ भी सफल नहीं हुआ।" इसके बाद उन्होंने खुलासा किया कि वह शाहरुख से सीधेतौर पर उन्हें किसी प्रोजेक्ट में लेने का अनुरोध कर चुके हैं। उन्होंने कहा, "मैं चाहता हूं कि शाहरुख मुझे किसी फिल्म में लें, शाहरुख क्या हालचाल है?" वैसे अभिनेता फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने टाइगर श्रॉफ पर फिल्माए गए एक गाने में कैमियो किया था।