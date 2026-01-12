विल स्मिथ को बॉलीवुड की तलब, सलमान-अमिताभ के बाद शाहरुख खान से मांगा काम

शाहरुख खान संग काम करना चाहते हैं विल स्मिथ

लेखन ज्योति सिंह 04:07 pm Jan 12, 202604:07 pm

क्या है खबर?

अमरीकी अभिनेता विल स्मिथ को भला कौन नहीं जानता। उनकी फिल्में हमेशा से दर्शकों की पसंदीदा रही हैं। फिलहाल तो अभिनेता एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा में आ गए हैं जिसके जरिए उन्होंने बॉलीवुड में काम करने की ख्वाहिश जताई है। विल ने बताया कि हिंदी सिनेमा का हिस्सा बनने के लिए वह बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और अमिताभ बच्चन से बातचीत कर चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने शाहरुख खान से भी सीधेतौर पर काम की मांग की है।