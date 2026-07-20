''लॉक अप 2' के नए प्रोमो से वाइल्ड कार्ड की अटकलें हुईं तेज, फैंस बोले- अपूर्वा मुखीजा आ रही हैं

अपूर्वा के शो में आने की संभावना से दर्शक काफी उत्साहित हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने लिखा है, 'अपूर्वा लॉक अप की नई वाइल्ड कार्ड हैं।'

बहुत से लोग उन्हें प्राइम वीडियो के 'द ट्रेटर्स' से भी याद करते हैं। 'लॉक अप' सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर हर शनिवार से गुरुवार रात 8 बजे स्ट्रीम होगा।

इस शो को फराह खान और रितेश देशमुख मेजबानी कर रहे हैं। योगेश रावत हाल ही में शो से बाहर होने वाले कंटेस्टेंट थे।