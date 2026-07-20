''लॉक अप 2' के नए प्रोमो से वाइल्ड कार्ड की अटकलें हुईं तेज, फैंस बोले- अपूर्वा मुखीजा आ रही हैं
'लॉक अप' सीजन 2 का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें एक नए वाइल्ड कार्ड एंट्री की झलक दिखाई गई है।
इस नए प्रतियोगी को 'सबसे डिस्टर्बिंग गैंग लीडर' बताया जा रहा है। फैंस का मानना है कि क्लिप में दिख रहे टैटू और ज्वेलरी से इशारा मिल रहा है कि यह अपूर्वा मुखीजा ही हैं।
शो में पहले से ही काफी गर्मागरमी है, जहां प्रतियोगी शिवांगी जोशी और आकांक्षा चमोला की 2 अलग-अलग गैंग्स में बंटे हुए हैं।
'द ट्रेटर्स' से अपूर्वा को याद कर रहे हैं फैंस
अपूर्वा के शो में आने की संभावना से दर्शक काफी उत्साहित हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने लिखा है, 'अपूर्वा लॉक अप की नई वाइल्ड कार्ड हैं।'
बहुत से लोग उन्हें प्राइम वीडियो के 'द ट्रेटर्स' से भी याद करते हैं। 'लॉक अप' सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर हर शनिवार से गुरुवार रात 8 बजे स्ट्रीम होगा।
इस शो को फराह खान और रितेश देशमुख मेजबानी कर रहे हैं। योगेश रावत हाल ही में शो से बाहर होने वाले कंटेस्टेंट थे।