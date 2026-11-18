'रामायण' के कुछ दृश्यों पर भड़का विरोध

रणबीर-यश की 'रामायण' पर भड़की हिंदू जनजागृति समिति, मूल ग्रंथ से छेड़छाड़ का आरोप

लेखन ज्योति सिंह 10:08 am Nov 18, 202610:08 am

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' को दुनियाभर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इस पौराणिक गाथा में रणबीर कपूर (श्रीराम), साई पल्लवी (माता सीता) और यश (रावण) मुख्य किरदारों में हैं। इस बीच, फिल्म अपने कई दृश्यों को लेकर विवादों में आ गई है। हिंदू जनजागृति समिति ने एपिक पर मूल ग्रंथ के तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा, फिल्म के बहिष्कार की मांग करते हुए निर्माताओं और सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाए हैं।