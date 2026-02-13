हिमानी शिवपुरी ने सलमान खान से मुलाकात की

हिमानी शिवपुरी ने सलमान खान संग साझा की तस्वीर, लिखा- उनकी चमक आज भी बरकरार

लेखन ज्योति सिंह 02:40 pm Feb 13, 202602:40 pm

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने हाल ही में सलमान खान से मुलाकात की जिसके बाद वह भावुक हो गईं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक यादगार तस्वीर साझा करते हुए अभिनेता की तारीफों के पुल बांधे हैं। साथ ही सलमान से दोबारा मिलने की अपनी खुशी जाहिर की है। बता दें, हिमानी और सलमान ने एक साथ कई फिल्मों में स्क्रीन साझा की है। उनकी प्रमुख फिल्मों में 'हम आपके हैं कौन', 'हम साथ-साथ हैं' और 'बीवी नंबर 1' शामिल हैं।