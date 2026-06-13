फीस के मामले में साउथ में कौन-सी अभिनेत्री सबसे आगे?

साउथ की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियां, जानिए कौन हैं नंबर वन

लेखन अंशिका शुक्ला 10:21 am Jun 13, 202610:21 am

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय सिनेमा में अभिनेत्रियों की फीस लगातार बढ़ रही है। पैन-इंडिया रिलीज और बढ़ती लोकप्रियता के चलते कई अभिनेत्रियां अब प्रति फिल्म करोड़ों रुपये ले रही हैं। लंबे समय तक नयनतारा को साउथ सिनेमा की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री माना जाता रहा। हालांकि, कुछ सालों में कई अन्य अभिनेत्रियों ने भी अपनी फीस में बढ़ा दी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन हैं 2026 में सबसे ज्यादा फीस पाने वाली दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियां।