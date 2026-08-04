मार्वल की भारत में बंपर ओपनिंग करने वाली फिल्में

भारत में सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली मार्वल की फिल्में, जानिए शीर्ष पर कौन

लेखन ज्योति सिंह 06:17 am Aug 04, 202606:17 am

क्या है खबर?

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने भारत में तहलका मचा रखा है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचते हुए टॉम हॉलैंड की फिल्म ने पहले दिन 60.60 करोड़ रुपये से ओपनिंग ली और मार्वल की ही ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एवेंजर्स: एंडगेम' का महा-रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। सैकनिल्क के मुताबिक, 4 दिनों के अंदर फिल्म 250 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर चुकी है। आइए देखें भारत में सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली मार्वल की फिल्में।