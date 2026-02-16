राजपाल यादव को जमानत मिली, जल्द जेल से बाहर निकलेंगे अभिनेता

जमानत 18 मार्च तक अंतरिम जमानत, अदालत ने दिए ये निर्देश न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने सुनवाई के दौरान राजपाल को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने राजपाल को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने, 1 लाख रुपये का जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने और अदालत की अनुमति के बिना देश न छोड़ने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर अभिनेता 18 फरवरी को शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हुए तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ें।

आत्मसमर्पण 5 फरवरी से जेल में सजा काट रहे राजपाल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर राजपाल ने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था। 9 करोड़ रुपये के कर्ज और चेक बाउंस मामले को लेकर कोर्ट ने 12 फरवरी को सुनवाई की थी, लेकिन उस वक्त अभिनेता को राहत नहीं मिली थी। सुनवाई के दौरान जज ने अभिनेता से कहा था कि वह अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर सके, इसलिए अपनी वादाखिलाफ के चलते उन्हें जमानत नहीं मिल सकती है।

