प्रत्युषा बनर्जी आत्महत्या मामला: बरी हुए राहुल राज सिंह, 10 साल बाद मिली कोर्ट से राहत

अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी आत्महत्या मामले में करीब 10 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने उनके तत्कालीन बॉयफ्रेंड और अभिनेता-निर्माता राहुल राज सिंह को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया।

अगस्त, 2023 में डिंडोशी सेशंस कोर्ट ने शारीरिक, भावनात्मक व वित्तीय प्रताड़ना का हवाला देते हुए राहुल की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी।

इसके खिलाफ राहुल हाई कोर्ट पहुंचे, जहां पीठ ने उनकी याचिका स्वीकार कर उन्हें बरी कर दिया।ं