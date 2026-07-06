कॉलेज के बाद हेत ठक्कर की धमाकेदार वापसी, जानिए किस शो में आएंगे नजर?
हेत ठक्कर को आपने शायद 'अनुपमा' और 'वागले की दुनिया' जैसे लोकप्रिय शोज में देखा होगा। कॉलेज की पढ़ाई और परीक्षाओं के लिए विराम लेने के बाद अब वे टीवी पर वापसी कर रहे हैं।
हेत अब 'क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं' में नजर आएंगे, जो सुपरहिट सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का एक नया स्पिन-ऑफ है।
हेत शो में निभाएंगे ये किरदार
शो में हेत, अक्षय का किरदार निभाएंगे, जो अंगद (रोहित सूचंती) और वृंदा (तनिषा मेहता) के बेटे हैं। उन्होंने इस शो को 'जीवन बदल देने वाला' बताया है और कहा कि वे इस मौके के लिए बहुत आभारी महसूस कर रहे हैं।
अपनी पढ़ाई के दिनों में जब वे फिल्ममेकिंग की डिग्री ले रहे थे, तब भी उन्होंने अपने लचीले शेड्यूल के चलते वेब सीरीज में काम करना जारी रखा था।
उनकी आखिरी वेब सीरीज 2025 में आई 'को-एड' थी। इसके साथ ही हेत ने यह भी बताया कि वे भविष्य में स्मृति ईरानी के साथ काम करने की दिली तमन्ना रखते हैं।