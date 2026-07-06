कॉलेज के बाद हेत ठक्कर की धमाकेदार वापसी, जानिए किस शो में आएंगे नजर?

हेत शो में निभाएंगे ये किरदार

शो में हेत, अक्षय का किरदार निभाएंगे, जो अंगद (रोहित सूचंती) और वृंदा (तनिषा मेहता) के बेटे हैं। उन्होंने इस शो को 'जीवन बदल देने वाला' बताया है और कहा कि वे इस मौके के लिए बहुत आभारी महसूस कर रहे हैं।

अपनी पढ़ाई के दिनों में जब वे फिल्ममेकिंग की डिग्री ले रहे थे, तब भी उन्होंने अपने लचीले शेड्यूल के चलते वेब सीरीज में काम करना जारी रखा था।

उनकी आखिरी वेब सीरीज 2025 में आई 'को-एड' थी। इसके साथ ही हेत ने यह भी बताया कि वे भविष्य में स्मृति ईरानी के साथ काम करने की दिली तमन्ना रखते हैं।