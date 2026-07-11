हेमा मालिनी अब क्यों नहीं करतीं फिल्में?

हेमा मालिनी ने बताया अब क्यों नहीं करतीं फिल्में, बोलीं- आज के सिनेमा से तालमेल मुश्किल

लेखन नेहा शर्मा 04:05 pm Jul 11, 202604:05 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री और 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी ने आखिरकार खुलासा कर दिया है कि उन्होंने फिल्मों से दूरी क्यों बना ली है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सिनेमा का सुनहरा दौर अब बीत चुका है और आजकल जिस तरह से फिल्में बन रही हैं, उस बदलते तौर-तरीके के साथ तालमेल बिठाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। वो इस नए माहौल में खुद को सहज महसूस नहीं करतीं। आइए जानें क्या कुछ बोलीं हेमा।