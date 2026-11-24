धर्मेंद्र की पहली पुण्यतिथि पर भावुक हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- आपके बिना जिंदगी अधूरी है
क्या है खबर?
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर, 2025 को निधन हो गया था। उनके जाने के एक साल बाद भी पत्नी हेमा मालिनी के लिए उनका खोना उतना ही दुखद है। धर्मेंद्र की पहली पुण्यतिथि पर हेमा ने उन्हें भावुक अंदाज में याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभिनेता के साथ कुछ अनदेखी तस्वीरें साझा कीं। इसके साथ ही एक भावुक नोट लिखकर अपना दर्द और उनके प्रति प्यार जाहिर किया।
याद
हेमा ने किया धर्मेंद्र को याद
हेमा ने लिखा, 'पूरा एक साल बीत गया, लेकिन मेरे दुख की तीव्रता कम नहीं हुई है। मैं एक ऐसे इंसान के चले जाने के बड़े और कभी न भर पाने वाले नुकसान का शोक मना रही हूं, जो सिर्फ मेरे पति ही नहीं थे- बल्कि वह मेरे लिए सब कुछ थे- मेरे दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक, जो मेरी ताकत का आधार थे; संक्षेप में कहूं तो, वह ही मेरा अस्तित्व थे। उनके बिना जीवन बहुत खाली-खाली सा लगता है।'
भावुक
धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुईं हेमा
हेमा ने आगे लिखा, 'उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनका स्वाभाविक अच्छापन जो उनके पूरे वजूद में बसा था और जो उन्हें जानने वाले हर व्यक्ति तक उनके प्यार के रूप में पहुंचता था। वह एक ऐसे अनोखे इंसान थे, जो सफलता के शिखर पर पहुंचने के बावजूद हमेशा जमीन से जुड़े रहे और अपनी जड़ों से जुड़े रहे। भगवद गीता हमें बताती है कि आत्मा अमर है और उसका पुनर्जन्म होता है।'
आभार
हेमा ने जताया फैंस का आभार
हेमा ने आखिरी में लिखा, 'मुझे यह बात पता है, लेकिन अभी तो मैं इसी जीवन में हूं और उनकी स्नेहपूर्ण मौजूदगी को याद किए बिना नहीं रह सकती।'
हेमा ने उन लाखों प्रशंसकों का भी आभार जताया, जिन्होंने धर्मेंद्र को याद किया और प्यारे संदेश साझा किए।
उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र किस तरह के इंसान थे और उनके लिए उनका क्या महत्व था। उन्होंने उनके प्यार और समर्थन के लिए एक बार फिर उन्हें धन्यवाद दिया।
ट्विटर पोस्ट
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A whole year has sped by but my grief has not lost its intensity😢 I grieve over the tremendous and irreparable loss of a man who was not just my husband - he was my everything - my friend, philosopher and guide who was my backbone and in short, was my very existence.— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 24, 2026
Life seems… pic.twitter.com/bD3erBdtFd