हेमा ने लिखा, 'पूरा एक साल बीत गया, लेकिन मेरे दुख की तीव्रता कम नहीं हुई है। मैं एक ऐसे इंसान के चले जाने के बड़े और कभी न भर पाने वाले नुकसान का शोक मना रही हूं, जो सिर्फ मेरे पति ही नहीं थे- बल्कि वह मेरे लिए सब कुछ थे- मेरे दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक, जो मेरी ताकत का आधार थे; संक्षेप में कहूं तो, वह ही मेरा अस्तित्व थे। उनके बिना जीवन बहुत खाली-खाली सा लगता है।'