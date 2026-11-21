शरद कपूर के नाम पर पैसे कमाने के आरोपों पर भड़कीं हेमा चौधरी, वीडियो जारी कर दिखाई घर की बदहाली
अभिनेता शरद कपूर इन दिनों सोनू सूद की मदद से डिप्रेशन और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करवा रहे हैं। इसी बीच वो एक नए विवाद में घिर गए हैं। मुंबई के 2 NGO कार्यकर्ताओं ने शरद की दोस्त और बेजुबान ट्रस्ट की संस्थापक हेमा चौधरी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शरद की खराब हालत का फायदा उठाकर पैसे कमाए। इन आरोपों पर जवाब देते हुए चौधरी ने इस हफ्ते एक वीडियो जारी किया, जिसमें शरद के घर की बदहाली दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ शरद की मदद की जरूरत लोगों तक पहुंचाना था, ना कि पैसे कमाना।
शरद की मदद के लिए सोनू सूद से लगाई गुहार
चौधरी ने बताया कि उन्होंने शरद कपूर और उनके कुत्तों की मदद के लिए कई बार सोनू सूद से संपर्क किया है। उनका कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता शरद की सेहत और सुरक्षा है। वहीं, मुंबई के दो एनजीओ कार्यकर्ताओं ने उनकी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने निजी और संवेदनशील वीडियो शेयर कर सिर्फ पब्लिसिटी पाने की कोशिश की। इन आरोपों के बावजूद चौधरी लगातार शरद और उनके कुत्तों की सेहत से जुड़ी जानकारी लोगों को दे रही हैं।
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