अभिनेता शरद कपूर इन दिनों सोनू सूद की मदद से डिप्रेशन और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करवा रहे हैं। इसी बीच वो एक नए विवाद में घिर गए हैं। मुंबई के 2 NGO कार्यकर्ताओं ने शरद की दोस्त और बेजुबान ट्रस्ट की संस्थापक हेमा चौधरी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शरद की खराब हालत का फायदा उठाकर पैसे कमाए। इन आरोपों पर जवाब देते हुए चौधरी ने इस हफ्ते एक वीडियो जारी किया, जिसमें शरद के घर की बदहाली दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ शरद की मदद की जरूरत लोगों तक पहुंचाना था, ना कि पैसे कमाना।