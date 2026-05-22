कहां होगा 'हेलअल्लालो' लॉन्च?

'हेलअल्लालो' का लॉन्च भोपाल में एक शानदार इवेंट में किया जाएगा। इसमें राम, जाह्नवी, निर्देशक बुची बाबू सना और निर्माता वेंकट सतीश किलारू शिरकत करेंगे। साथ ही, ए आर रहमान का लाइव परफॉर्मेंस भी होगा।

फिल्म 'पेड्डी' में राम एक एथलीट के किरदार में हैं, जो खेल के मैदान और निजी जिंदगी, दोनों में आने वाली चुनौतियों से जूझते हैं।

इस फिल्म में जाह्नवी उनकी प्रेमिका का किरदार निभा रही हैं। यह फिल्म स्पोर्ट्स एक्शन और रोमांस का एक बेहतरीन मेल है, जिसमें ढेर सारे सितारों का दम भी देखने को मिलेगा।